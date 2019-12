Si sono perse le tracce di una escursionista sul Gran Sasso

I tecnici del Soccorso alpino e dell'Abruzzo stanno cercando una donna sul versante teramano del Gran Sasso. L'allarme è stato lanciato intorno alle 18,00 dai familiari. Sembra infatti che l'escursionista volesse raggiungere la vetta principale del Gran Sasso ma che durante la giornata non abbia più dato notizie di sé. Dalla base di Pratica di Mare, sta raggiungendo il luogo un elicottero dell'Aeronautica Militare che, a disposizione dei Tecnici del Soccorso alpino, servirà per il trasporto in quota delle squadre e per la ricerca notturna. Sul luogo sono presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

