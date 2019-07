Donna investita e uccisa da un mezzo del cantiere metro C a Roma

Giuseppe Ciccia / NurPhoto

Metro San Giovanni, Roma. Immagine d'archivio

Incidente mortale questa mattina alle 10.45 nei pressi della stazione metro San Giovanni in piazzale Appio, quadrante sud-est della Capitale. A perdere la vita un'italiana di 55 anni che camminava per la strada all'altezza del grande magazzino della Coin. Ad investire la donna, secondo quanto si apprende, sarebbe stato un mezzo del cantiere della metro C guidato da un italiano di 51 anni. La salma è stata portata al Policlinico di Tor Vergata, mentre l'investitore e' stato accompagnato all'Umberto Primo per i test di alcol e droga.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.