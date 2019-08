Trovati morti i due ragazzini dispersi in mare in Abruzzo

it.wikipedia.org Ambulanza

I due ragazzini di 11 e 14 anni dispersi in mare, nella zona della stazione di Tollo, ad Ortona (Chieti), sono stati trovati morti. I corpi sono stati trovati dai sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco su una scogliera frangiflutti, in due punti distinti, ma a pochi metri di distanza.

In base alle prime informazioni, i ragazzini - di origine cinese, ma nati in Italia e residenti a Montesilvano (Pescara) - stavano facendo il bagno con il padre, quando sarebbero stati sbalzati contro gli scogli dalle onde. Il padre era stato tratto in salvo mentre dei figli si è poi persa ogni traccia. Sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, Capitaneria di Porto, con motovedette ed elicottero, 118 e Polizia di Stato, con l'elicottero.

