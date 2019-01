Diciotti: Tribunale ministri vuole procedere contro Salvini

(AGF) Matteo Salvini

Il tribunale dei ministri di Catania, contraddicendo la richiesta motivata di archiviazione della procura della Repubblica del capoluogo etneo, ha richiesto l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del ministro dell'Interno Salvini per il caso Diciotti. E' quanto si apprende da fonti del Viminale. Il tribunale dei ministri è una sezione speciale dei tribunali dedicata ai reati commessi dai ministri e dal presidente del consiglio durante l'esercizio delle loro funzioni. In mattinata il ministro ha commentato la decisione del tribunale durante una diretta Facebook: "Sono colpevole", ha detto.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.