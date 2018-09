Diciotti: Di Maio, ci vuole rispetto per magistratura

"Ci vuole rispetto per la magistratura. Premetto che le scelte per la Diciotti sono state condivise ma dire che c'è una magistratura di destra e di sinistra vuol dire riportare il Paese alla Prima Repubblica". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, a In Onda su La7 dopo l'avviso di garanzia arrivato al ministro dell'Interno Matteo Salvini per la vicenda Diciotti. "Non bisogna scatenare una guerra tra politica e magistratura perchè i cittadini non capirebbero", ha aggiunto, "penso che ci voglia sempre rispetto per la magistratura. La Lega sta attraversando un momento difficile ma le sentenze si rispettano e si va avanti".

