Di Maio: pronti ad accogliere donne e bambini della Sea Watch

Luigi Di Maio

"Malta faccia sbarcare subito donne e bambini da quelle imbarcazioni e li mandi in Italia, li accoglieremo": lo scrive il vicepremier, Luigi Di Maio, su Facebook, in relazione alle navi Sea Watch3 e Penck, a largo di Malta. "Siamo pronti ancora una volta a dare, come sempre, una lezione di umanità all’Europa intera. Due navi ai confini dell'Europa. Ancora una volta - prosegue Di Maio - solo l'Italia viene chiamata in causa. Malta non fa attraccare le imbarcazioni nonostante siano nelle loro acque territoriali a un miglio dalla costa".

"Tutta l'Europa se ne frega. Non possiamo continuare a cedere a questo ricatto. Ma per me nessun bambino con la sua mamma può continuare a stare in mare ostaggio dell'egoismo di tutti gli Stati europei", prosegue il vicepremier, "Malta faccia sbarcare subito donne e bambini da quelle imbarcazioni e li mandi in Italia. Li accoglieremo. Siamo pronti ancora una volta a dare, come sempre, una lezione di umanità all’Europa intera. Poi ci mettiamo al telefono con ognuno dei capi di stato europei e li costringiamo a rispettare le quote previste per ogni Paese. Questa Europa così non va, la cambieremo con le prossime elezioni europee. Ma i bambini - conclude - non possono pagare il prezzo di un'Europa che si gira dall'altra parte per non vedere".

