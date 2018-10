Di Maio è intervenuto sul caso dei bimbi di Lodi. E Conte ha condiviso il suo post

"I bambini non si toccano. Se alcuni genitori non si comportano bene si multino loro, non i loro figli: questo Stato sarà sempre dalla parte dei bambini. Sono contento perché gli italiani hanno risposto dando prova della loro grande solidarietà e del loro grande cuore, alla faccia di chi si diverte a dipingerli in altra maniera. Parlerò con il ministro Bussetti che ha già detto che si troverà una soluzione. E vi assicuro che sarà cosi'". Così il vice premier Luigi Di Maio sul caso Lodi, dove l'amministrazione leghista richiede dati patrimoniali approfonditi alle famiglie straniere per poter accedere al servizio mensa nelle scuole.

Il post, molto diretto, del vicepremier è stato condiviso 30 minuti dopo dal premier Giuseppe Conte senza però aggiungere altro al testo di Di Maio.

