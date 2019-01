De Magistris al comandante della Sea Watch;: pronti a portare a terra i migranti

"A bordo è stato recapitato il messaggio di de Magistris che ci commuove e ci fa sentire meno soli". Così Sea Watch sui social rende noto che il sindaco di Napoli ha inviato al comandante dell'Unità Anne Paul Lancet una missiva nella quale sottolinea di essere molto preoccupato "per le condizioni delle persone che lei ha salvato in mare. Ringraziamo di cuore lei e il suo equipaggio per la straordinario lavoro e per la grande prova di umanità e di amore che concretamente testimoniate". "La preoccupazione per le condizioni delle persone che avete sottratto al mare mi spinge a nome dell'intera città a chiedere formalmente di volgere la prua verso la nostra città certi che sarete accolti nel nostro porto. Se poi la protervia del ministro dovesse spingere fino a impedirle di entrare, sappia che abbiamo già disponibili 20 imbarcazioni che in sicurezza raggiungeranno la Sea Watch per portare a terra le persone che lei sta ospitando". Il messaggio, su carta intestata e regolarmente protocollato, termina con la firma di pugno dell'ex pm.

