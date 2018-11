Bongiorno: il blocco della prescrizione è una bomba atomica

Foto:Armando Dadi / AGF Giulia Bongiorno (AGF)

Il ministro leghista della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, prende posizione con durezza contro la sospensione della prescrizione nei processi per corruzione, prevista da un emendamento del Movimento 5 stelle al disegno di legge anticorruzione. "Bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio significa mettere una bomba atomica nel processo pensale e io questa cosa non posso accettarla e non posso non segnalarla", afferma Bongiorno, ospite de 'L'intervista' di Maria Latella su SkyTg24. Le parole del ministro ribadiscono un dissenso che la Lega aveva già fatto filtrare nei confronti della linea M5s sulla prescrizione.

