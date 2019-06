Una donna si è data fuoco per amore

Il perché era tutto in una serie di messaggi inviati dal cellulare. Il come ha sorpreso gli abitanti di Montelupo Fiorentino che hanno visto una donna cospargersi di benzina e darsi fuoco a poca distanza dal campo sportivo del centro alle porte di Firenze. Subito sono accorsi per domare le fiamme e hanno chiamato aiuto. I carabinieri della stazione di Montelupo Fiorentino e del Nucleo Operativo della Compagnia di Empoli hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso che ha portato la donna all'ospedale di Pisa,

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna ha inviato una serie di messaggi in cui annunciava di volersi uccidere perché non sopportava più il dolore di una storia d'amore finita male. Si è messa in auto e da Signa, dove vive, alle 16,30 ha raggiunto il campo sportivo di via del Turbone a Montelupo, dove ha preso una tanica di benzina e se l'è versata addosso. Poi si è data fuoco. I passanti che l'hanno soccorsa hanno chiamato i vigili del fuoco e i carabinieri.

