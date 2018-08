Crolla tetto chiesa San Giuseppe dei Falegnami a Roma, nessun ferito

Vigili del Fuoco Il crollo del tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami

Poco prima delle ore 15 ha ceduto quasi completamente la volta della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, in Clivio Argentario, a due passi dal Campidoglio e da via dei Fori Imperiali. Il luogo di culto al momento del crollo del soffitto era chiuso al pubblico: non risultano feriti.

Sul posto sono presenti i Carabinieri del Comando di Piazza Venezia ed è stato preventivamente interessato anche il 118.

#Roma #30ago 15.00, crollo del tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, in via San Pietro in Carcere. Al momento non risultano persone coinvolte, #cinofili, squadre ordinarie e #speleo #vigilidelfuoco al lavoro pic.twitter.com/jv6A6xXZHB — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 30 agosto 2018

