Le notizie del giorno (ore 11,30)

MIGRANTI: CONTE "SVOLTA NON DEFINITIVA, SAREMO RIGOROSI CON LE ONG"

Il premier soddisfatto per l'accordo di Malta e la disponibilità dei partner: aperture che una volta erano impensabili, ma il decreto sicurezza non sarà smantellato. Zingaretti: Salvini crea problemi e noi li risolviamo. La Ocean Viking con 182 a bordo è arrivata a Messina.

SALVINI: DALLE REGIONALI IL GIUDIZIO SUL GOVERNO DELLE POLTRONE, IL PD È COME UN AUTOBUS

Il leader leghista a Sky Tg24: gli italiani non sono fessi, il premier chiarisca le ombre sulle proprie vicende personali. Poi ironizza sull'ingresso di Laura Boldrini nei dem dopo l'uscita di Renzi.

CLIMA: FIORAMONTI, L'ECOLOGIA VA INSEGNATA A SCUOLA

Il ministro propone che l'ambiente diventi materia di insegnamento. Oggi al summit Onu gli impegni dei singoli Paesi per ridurre le emissioni dopo le accuse lanciate da Greta.

TRUMP ORDINÒ IL BLOCCO DEGLI AIUTI ALL'UCRAINA PRIMA DI SENTIRE ZELENSKY

Per i media Usa il presidente congelò fondi militari per 391 milioni di dollari per usarli come arma di pressione affinché Kiev indagasse sui Biden.

IRAQ: DUE RAZZI CADONO VICINO ALL'AMBASCIATA USA A BAGHDAD

Attacco contro la Zona verde della capitale, il secondo da maggio. Sospetti sulle milizie filo-iraniane.

ISRAELE, PROVE DI DIALOGO TRA LIKUD E BLU BIANCO, DOMANI SECONDO VERTICE GANTZ-NETANYAHU DAL PRESIDENTE

Dal primo colloquio di due ore aperture al governo di coalizione sollecitato dal Capo dello Stato, Rivlin.

FCA: AIUTI DI STATO DEL LUSSEMBURGO, CORTE UE RESPINGE IL RICORSO DELL'AZIENDA

Un portavoce del gruppo: delusi ma decisione non rilevante. Si profila il pagamento di tasse arretrate per oltre 20 milioni di euro.

THOMAS COOK: RIMPATRIATI I PRIMI 14 MILA TURISTI, LONDRA ATTACCA I MANAGER

Il governo Johnson apre un'inchiesta sui vertici aziendali. No del premier ai bonus.

TELEPASS NEL MIRINO DELL'ANTITRUST PER LA DISCRIMINAZIONE DEI CONTI CORRENTI ESTERI

Avviato un procedimento per "possibile violazione della disciplina comunitaria".

INDONESIA: RIVOLTA PER PRESUNTI INSULTI RAZZISTI A UNO STUDENTE, 26 MORTI

Nella provincia di Papua si era sparsa la voce, smentita dalla polizia, che un alunno indigeno fosse stato chiamato "scimmia" da un insegnante.

STALKING: ARRESTATO IL PROFESSIONISTA CHE PERSEGUITAVA ALESSIA ORRO, AZZURRA DELLA PALLAVOLO

Il 53enne l'aveva contattata per mesi sui social e l'avrebbe pedinata e minacciata per avviare una relazione.

