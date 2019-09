Le notizie del giorno (ore 11,30)

JOHANNES FILOUS / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE La nave Eleonore

MIGRANTI: LA ELEONORE IGNORA IL DIVIETO E FA ROTTA VERSO POZZALLO, LA GDF SEQUESTRA LA NAVE

Le Fiamme gialle ne prendono il controllo. La decisione della Ong tedesca Lifeline presa dopo che nella notte era stata investita da una violenta burrasca: ha a bordo 101 persone. Salvini: "Deve rispettare leggi e confini". Altri 100 tunisini sbarcati autonomamente a Lampedusa.

M5S: SE IL VOTO SU ROUSSEAU SARÀ NEGATIVO, CONTE DOVRÀ PRENDERNE ATTO

Patuanelli, capogruppo al Senato, avverte: "Se dovessero prevalere i no, il presidente del Consiglio dovrà sciogliere la riserva di conseguenza, in modo negativo. Non vedo alternativa". Ore decisive per la formazione del governo: resta il nodo dei vicepremier, slitta alle 13 la cabina di regia del Pd sul programma. In corso vertice dei 5 stelle. Conte lavora al programma e alla squadra di governo: salirà al Colle fra domani e dopodomani.

SALVINI AVVERTE M5S: "SE SCENDE A PATTI CON IL PD NE RISPONDERÀ AGLI ITALIANI"

Il leader della Lega: "Se il governo nasce contro di me è un problema per l'Italia, il centrodestra è maggioranza nel Paese".

SPREAD IN CALO, BENE ANCHE LE BORSE

Differenziale Btp-Bund a quota 167. Piazza Affari guadagna lo 0,87%. Goldman Sachs saluta con favore la nascita del nuovo governo ma avverte: "Rimangono vulnerabilità importanti".

DORIAN FA SEMPRE PIÙ PAURA: EVACUAZIONI SULLA COSTA ORIENTALE DEGLI USA, VENTI QUASI A 300 KM ORARI

L'uragano ha già distrutto centinaia di case nelle Bahamas e si sta muovendo verso Ovest. La Florida ha dichiarato lo stato d'emergenza. In Carolina del Sud e di alcuni tratti della Georgia le autorità ordinano di lasciare le abitazioni per mettersi al sicuro nell'interno.

GERMANIA: AFD VINCE IN SASSONIA E BRANDEBURGO MA NON SFONDA

Grande balzo avanti dell'ultradestra a cui però non riesce il 'sorpasso' sui partiti al governo. Cdu e Spd ancora in forte calo ma recuperano rispetto a un mese fa.

ILIAD FIRMA ACCORDO STRATEGICO CON NOKIA PER IL 5G IN ITALIA

La società: stiamo sviluppando una rete mobile di ultima generazione.



Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.