Grandi Navi a Venezia: Toninelli promette una soluzione entro giugno

Agf Danilo Toninelli

Il progetto definitivo per togliere le grandi navi dal canale della Giudecca arriverà entro il mese di giugno. Lo ha ribadito il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ai microfoni di Radio Padova. "I veneziani sono arrabbiati con me? - ha premesso rispondendo a una domanda - anche io sono arrabbiato, insieme ai veneziani. Ma il problema delle grandi navi c'è più o meno dal 2003 e io sono ministro da un anno. Loro hanno tutte le ragioni, ma noi stiamo cercando di affrontare il problema in maniera concreta. Abbiamo ereditato i problemi e li stiamo risolvendo. Sono arrivati tre studi di fattibilità ed entro giungo verà preso in considerazione quello definitivo".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.