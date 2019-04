Sono stati sequestrati 450 chili di cocaina in Calabria 

Foto: Ernesto BENAVIDES / AFP Cocaina (AFP)

In un container in transito nel porto di Gioia Tauro, proveniente da Paranagua (Brasile) e formalmente diretto a Port Said West (Egitto), La Guardia di Finanza ha individuato e sequestrato 450 chilogrammi di cocaina suddivisi in 420 panetti del valore complessivo al dettaglio di circa 90 milioni di euro.



L'operazione è stata messa a segno dai militari del Comando Provinciale di Reggio Calabria in sinergia con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gioia Tauro, coordinata dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri. Attraverso una complessa attività di indagine eseguita tramite analisi di rischi e riscontri fattuali da parte della Guardia di Finanza su 750 contenitori provenienti dal Sud America e supportata dalle apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato possibile selezionare il container positivo contenente il prezioso carico di oro bianco, nascosto tra la merce lecitamente trasportata costituita da compensato di legname, e pronto per essere recuperato dai destinatari del carico.



Gli oltre 400 panetti di cocaina, tagliati anche fino a 4 volte prima di essere immessi sul mercato, ad un prezzo che oscilla dai 50 ai 100 euro al grammo, avrebbero fruttato ben 90 milioni di euro alle organizzazioni criminali di stampo 'ndranghetistico' che operano nel settore.

