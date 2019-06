Sì del Cdm alla cittadinanza per Ramy e Adam, gli eroi dello scuolabus dirottato

Flavio Lo Scalzo / AGF

Lo scuolabus dato alle fiamme dall'autista sulla tangenziale di Milano

Disco verde del Consiglio dei ministri, si apprende, alla cittadinanza per meriti speciali a Ramy Shehata e Adam El Hamami, i due piccoli eroi di Crema che sventarono il dirottamento dello scuolabus su cui viaggiavano con i compagni di scuola. Lo scorso 20 marzo Ousseynou Sy, un autista senegalese di 47 anni con cittadinanza italiana, aveva tenuto in ostaggio 50 bambini delle medie, due insegnanti e una bidella e poi aveva dato fuoco al bus, a San Donato Milanese. L'uomo ha dichiarato agli inquirenti di aver tentato la strage per fare un "gesto eclatante" che "scuotesse le coscienze" in merito ai problemi dell'Africa.

Adam El Hamami all'Agi si è detto "felicissimo per il grande dono". "Avevo cominciato a perdere la speranza - dice Adam all'Agi - perché nessuno ne parlava più. Invece a mezzogiorno mi hanno chiamato per dirmelo. I miei amici italiani mi hanno fermato mentre tornavo dal campetto per condividere con me la buona notizia. Nella vita quotidiana non cambia nulla perché noi siamo tutti uguali ma è un grande riconoscimento e mi risolverà tanti problemi di documenti", continua Adam. "Anche i miei genitori sono felicissimi", racconta il giovane eroe che comunque ricorda le "tante persone che sono nate in Italia e ancora non vengono riconosciute come italiane". "Se sono nati qua, studiano qua, dovrebbero avere la cittadinanza", afferma.

Nella relazione del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha accompagnato la proposta di concessione, si legge, tra l'altro: "Ritengo che i giovani abbiano reso eminenti servizi al nostro Paese, per aver contribuito, con il proprio gesto di alto valore etico e civico, a sventare la tentata strage, posta in essere il 20 marzo 2019 ai danni di 51 ragazzi sullo scuolabus in marcia lungo la strada provinciale Paullese in San Donato Milanese".

Salvini, si apprende, consegnerà inoltre la medaglia d'oro al valor civile alla scuola media statale Giovanni Vailati perché con straordinario coraggio ed eccezionale spirito di iniziativa il personale docente e non docente e i 51 studenti fronteggiavano il conducente dell'autobus, allertavano i Carabinieri e riuscivano a liberarsi. Splendido esempio di generosa solidarietà e straordinaria abnegazione, orientati alla difesa del piu' alto valore della vita umana".

