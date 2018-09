Cei: monsignor Stefano Russo nuovo segretario generale

Papa Francesco ha nominato monsignor Stefano Russo - vescovo di Fabriano Matelica - segretario generale della Conferenza episcopale Italiana. "È una nomina che accogliamo con gioia e fiducia", commenta il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei. "Nei giorni scorsi, come Consiglio episcopale permanente, abbiamo espresso a monsignor Nunzio Galantino la nostra riconoscenza per quanto con intelligenza e zelo ha fatto negli anni del suo mandato. Ora - continua Bassetti - la decisione del Santo Padre è motivo di viva gratitudine: anche questa nomina è segno della prossimità e della cura con cui Papa Francesco accompagna il cammino della nostra Chiesa. A monsignor Stefano Russo, che ben conosce la Segreteria Generale essendo stato per una decina d'anni il responsabile dell'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici, va la nostra vicinanza, la nostra preghiera e il nostro fraterno augurio".

