Un ragazzo ubriaco ha travolto e ucciso un carabiniere in un posto di blocco

Un carabiniere è stato travolto e ucciso in un posto di blocco da un 34enne ubriaco e con precedenti per omissione di soccorso. E' accaduto poco prima delle 3 di questa notte a Terno d'Isola (Bergamo) in via Albisetti. Alla guida dell'auto che non si è fermata al posto di controllo, c'era un cuoco di Sotto il Monte, paesino della zona, che dopo essere scappato è tornato spontaneamente sul posto ed è stato arrestato dalla polizia stradale di Bergamo. La vittima è un appuntato del Nucleo radiomobile di Zogno, Emanuele Anzini, 41 anni, nato a Sulmona (L'Aquila). Lascia la moglie e una bambina

L'anno scorso all'investitore era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso

L'incidente e' avvenuto intorno alle 2.50 mentre i carabinieri svolgevano un pattugliamento di controllo. Secondo quanto confermato dai militari, l'automobilista dopo essere scappato è tornato sul posto dopo una decina di minuti per consegnarsi. Entro la giornata verrà processato per direttissima.

