Un carabiniere si è tolto la vita in caserma a Palermo

ARMEND NIMANI / AFP

Carabinieri

Un carabiniere di 43 anni si è tolto la vita oggi pomeriggio nella caserma di corso Calatafimi a Palermo. Il corpo del militare è stato trovato dai colleghi. Il militare si sarebbe impiccato.



"Ormai sembra che indossare una divisa sia l'equivalente di mettersi addosso una pesante armatura con un soffocante elmo che limita lo sguardo attorno a noi e partire per una solitaria battaglia con la consapevolezza di non farcela già in partenza", afferma la criminologa Antonella Cortese, vice presidente dell'Osservatorio nazionale dei diritti e della salute dei militari e forze dell'ordine. "Da tempo seguo attraverso l'Osservatorio il preoccupante fenomeno dei suicidi nelle forze armate. Almeno un caso a settimana, a volte di più. Una strage silenziosa delle divise che va fatta conoscere il più possibile", aggiunge.

