Marco Cappato è stato assolto per la morte di Dj Fabo

Agf Marco Cappato

La Corte d'Assise di Milano ha assolto Marco Cappato dall'accusa di 'aiuto al suicidio' per avere accompagnato Fabiano Antoniani (Dj Fabo), rimasto tetraplegico e cieco a causa di un incidente stradale, a morire in una clinica in Svizzera. Un lungo applauso ha accolto la lettura in aula del dispositivo di assoluzione "perché il fatto non sussiste".

È stata quindi accolta la richiesta del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e del pm Sara Arduini, secondo i quali Cappato andava assolto 'perché il fatto non sussiste'. Antoniani "e' stato libero di scegliere di morire con dignità", ha detto Siciliano. Secondo il magistrato, la scelta di Dj Fabo è avvenuta in conformità alle condizioni individuate dalla Consulta per escludere che l'accompagnamento di un malato a morire sia considerato un reato.

Antoniani, ha argomentato Siciliano, soffriva di "una patologia irreversibile che gli procurava "gravi sofferenze fisiche e psicologiche", "dipendeva dalle macchine che lo tenevano in vita" e ha preso "una decisione libera e consapevole" di morire. "Fino alla mattina della morte - ha spiegato - Cappato gli ha prospettato la possibilità di scegliere una via alternativa".

Durante l'udienza, Marco Cappato ha ricevuto la notizia della morte della madre, che era ricoverata in ospedale a Milano. I suoi legali hanno chiesto una breve sospensione dell'udienza. Il leader dell'associazione 'Luca Coscioni' ha abbracciato in lacrime la moglie e poi è rientrato in aula, riprendendo il suo posto e rilasciare una dichiarazione spontanea, nella quale ha chiesto ai giudici della Corte d'Assise di Milano di assolverlo riconoscendo "il diritto all'autodeterminazione individuale" a persone che, come Fabiano Antoniani, ritengano non dignitose le condizioni in cui versano.

"Non è la tecnica del tenere in vita o del fare morire a essere rilevante - ha detto - ma la condizione di vita, di dignità e di libertà che ciascuno vuole garantire a se stesso", ha detto il tesoriere dell'associazione 'Luca Coscioni', affermando di non desiderare un'assoluzione per altre ragioni che non siano questa, come potrebbe essere il considerare "non rilevante" il suo aiuto a morire per Dj Fabo.

Cappato ha evidenziato come attualmente "la possibilità di andare a morire in una clinica Svizzera non è alla portata di quasi nessuno rispetto alla persone che ritengono di averne bisogno per il costo del viaggio e la lunghezza della procedura".

"Ritenere necessaria la presenza di un trattamento di sostegno vitale per ammettere l'aiuto al suicidio - ha aggiunto - creerebbe una discriminazione irragionevole e incostituzionale tra chi è tenuto in vita artificialmente e quanti non lo sono ancora perché si imporrebbe a questi ultimi di accettare un trattamento invasivo al solo scopo di poter chiedere assistenza al suicidio".

A commentare la sentenza è anche Valeria Imbrogno, fidanzata di Dj Fabo: "Fabiano mi avrebbe chiesto di festeggiare, siamo arrivati alla vittoria per lui: ha sempre combattuto, sono felice. La battaglia continua per tutti gli altri, quando ha iniziato voleva proprio che fosse una battaglia di liberta' per tutti e oggi ci e' riuscito".

E a chi le chiede se manca una legge sul fine vita, risponde: "Ora spero che avvenga anche qualcosa a livello politico"

