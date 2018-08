Cosa dicono gli ultimi dati disponibili sugli italiani che attraversano i binari

Il drammatico incidente ferroviario avvenuto lungo la linea jonica a Brancaleone, in cui una donna è stata investita da un convoglio regionale mentre attraversava le rotaie con i due figli di 12 e 6 anni, morti entrambi, per raggiungere la spiaggia, riapre la questione sulla sicurezza delle linee ferroviarie in Italia.

Un binario unico che corre parallelo alla strada e al mare, senza sistemi di protezione ma con dei sottopassi che punteggiano il tragitto; di cui si servono però in pochi - spiega il Corriere della Sera - preferendo attraversare le rotaie per guadagnare tempo e raggiungere prima i lidi. Così si presenta il tratto di linea ferrata in cui si è verificato l'incidente mortale, messo sotto sequestro dagli inquirenti. Oltre all'imprudenza di alcuni bagnanti, il vero problema su cui gli investigatori possono far poco è il deficit di sicurezza delle ferrovie, intese proprio come binari. Protetti e inaccessibili soltanto su alcune tratte.

Scontro treni Puglia

Le numerose notizie di cronaca aumentano la percezione che viaggiare in treno sia sempre meno sicuro. Ma non è così, anzi. Secondo il "Rapporto sulla sicurezza ferroviaria nel 2016" presentato ad aprile 2017 dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) sulla Rete Ferroviaria Italiana (RFI) nel 2016 si erano verificati 87 incidenti, 11 in meno rispetto al 2015 e il 35% in meno rispetto al 2005. Gli incidenti dunque sembrano diminuire.

Leggi anche: I treni dei pendolari migliorano in sicurezza. Lo avreste mai detto?

Di questi, l'84% è dovuto "all'indebita presenza di pedoni" sui binari a causa di un imprudente attraversamento dei binari in stazione o al passaggio a livello. Dai dati sono, infatti, esclusi i suicidi. Proprio i pedoni, con 57 decessi, rappresentano il 98% dei morti del 2016, con picchi nelle seguenti città:

Milano 14 vittime

Roma 7

Bolzano 4

Caserta 4

Lucca 3

Verona 3

Le altre cause di incidenti

Il resto è causato da un'errata discesa o salita dei viaggiatori (3%), da problemi di manutenzione (5%), da un'errata esecuzione di manovra (3%), dal dissesto idrogeologico (1%) e dallo scontro con veicoli stradali (5%). In particolare, gli incidenti legati a "cause tecniche" sono diminuiti del 70% rispetto al 2005. Mentre è aumentata la percentuale di "investimento pedoni": dal 64% all'83%.

I rischi aumentano sulle tratte regionali, con picchi preoccupanti

In Italia ci sono circa duemila chilometri di rete regionale. Qui i numeri dei 2016 sono preoccupanti. Le vittime sono state 44, per un totale di 7 incidenti. La progressione degli ultimi anni evidenzia che quel dato relativo a due anni fa è il peggiore del decennio: di solito, anche queste reti riescono ad attestarsi su livelli di sicurezza buoni. Sia nel 2014 che nel 2015, ad esempio, le vittime erano state solo quattro. Nel tempo, però, si assiste a picchi di incidenti preoccupanti, come nel 2011 e nel 2013, quando è stato superato il tetto di 20 vittime.

Tuttavia, anche sommando il numero degli incidenti locali a quelli sulle reti nazionali, il dato, che sale a 94 incidenti totali con 127 vittime, è in calo di 8 unità rispetto al 2015 e di 32 rispetto al 2005. E la mortalità relativa al periodo 2010-2015 rappresenta l'1,8% del totale di tutti i sistemi di trasporto.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it