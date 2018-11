Blitz contro la criminalità albanese a Brescia, 56 arresti

Operazione contro la criminalità albanese a Brescia. Sono in corso di esecuzione, da parte degli uomini del Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata-Gruppo Operativo Antidroga del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, 32 provvedimenti di custodia cautelare in carcere nei confronti dei componenti di tre organizzazioni criminali transnazionali, di matrice albanese, dedite al traffico internazionale di cocaina. L’operazione odierna - si legge in una nota - conclude l’indagine che ha già portato all’arresto in flagranza di reato di ulteriori 24 persone e al sequestro di 130 chilogrammi di cocaina, oltre a diverse armi da fuoco, beni mobili e immobili per oltre 1 milione di euro, nonché di una concessionaria d’auto.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it