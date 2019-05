Bimbo trovato morto in casa: preso il padre

wikipedia.org Polizia di Stato

È stato trovato e arrestato dalla polizia il padre del bambino ucciso in un appartamento di via Ricciarelli a Milano questa mattina. Aliza Hrustic era ricercato e accusato dell'infanticidio. Sarebbe stato rintracciato in zona Giambellino.

