Bambino di due anni trovato morto in casa a Milano, si cerca il padre

Un bambino di due anni è stato trovato morto in un appartamento di via Ricciarelli a Milano, in zona San Siro. A chiamare i soccorsi è stato il padre del piccolo, che però al momento dell'arrivo della polizia non era presente in casa. Sul posto c'era solo la madre. Sul corpo del bambino ci sarebbero segni di violenza. Al momento oltre agli agenti è intervenuta la polizia scientifica e il medico legale, insieme al magistrato di turno. I genitori sono entrambi di lingua serbo croata e hanno un'età inferiore ai trenta anni. Le palazzine presenti in quella zona, sono case popolari occupate da tempo da una folta comunità rom.

Secondo quanto è emerso, il bambino sarebbe stato trovato con i piedi fasciati e pare si fosse tagliato con dei cocci in precedenza. La coppia è di origini croate, lei di 23 anni incinta di 5 mesi circa, lui di 25 anni. Entrambi hanno precedenti per reati contro il patrimonio. Il pubblico ministero starebbe interrogando la madre.

