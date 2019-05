Bimbo morto a Novara: lesioni non compatibili con una caduta dal lettino

wikipedia.org Polizia di Stato

Le ferite riscontrate sul corpo del bambino di 2 anni morto ieri a Novara non sono compatibili con una caduta dal lettino, come raccontato agli inquirenti dalla mamma del piccolo e dal suo compagno, entrambi presenti in casa al momento della tragedia. È il responso dell'autopsia eseguita sul corpo del bimbo. I due - già indagati dalla Procura per omicidio - nelle prossime ore potrebbero essere nuovamente sentiti dai magistrati.

