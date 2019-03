Bimbo cade da carro di Carnevale a Bologna, è grave

È stato portato d'urgenza al Maggiore di Bologna un bimbo di due anni caduto da un carro di carnevale durante la sfilata del Martedì grasso. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio in Via Indipendenza, in pieno centro cittadino: secondo le prime informazioni le condizioni del bimbo, ricoverato in codice 3, sarebbero gravi.

Il bimbo, secondo quanto riferisce l'organizzatore della manifestazione Paolo Castaldini - la manifestazione è organizzata dalla Curia Bolognese sotto l'insegna "Comitato manifestazioni petroniane" - sarebbe stato sul terzo carro della sfilata con la mamma, mentre il padre seguiva la manifestazione da terra. A un certo punto il bimbo sarebbe stato passato dalla madre al padre, attraverso le sbarre di recinzione del mezzo, e sarebbe scivolato di mano e caduto, andando ad urtare il carro con la parte destra. Il mezzo, che procedeva a passo d'uomo, è riuscito a fermarsi: le condizioni del bimbo, 2 anni e mezzo, sono comunque gravi. Il caso viene seguito dai carabinieri, che si trovano in ospedale con la famiglia. Ogni carro della sfilata, informa l'organizzazione, ha 4 persone che si occupano della vigilanza.

