Muore bimbo di due anni dimenticato in auto dal papà

Dimenticato in auto dal papà: un bambino di due anni è morto a Catania dopo essere stato stamane per oltre cinque ore sotto il sole nell'auto del padre che si era scordato di lasciarlo all'asilo. L'uomo, 43 anni, è un dipendente amministrativo dell'università. Il pm di Catania Andrea Norzi ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Il papà del piccolo intorno alle 8 era salito a bordo con il figlio per accompagnarlo in asilo, prima di recarsi al lavoro. Invece, e' andato direttamente nel suo ufficio, rimuovendo dalla mente che suo figlio era nel seggiolino. Alle 13 la telefonata allarmata della moglie che all'asilo non ha trovato il bimbo; il panico, la corsa verso l'auto, al parcheggio dell'ateneo, con il piccolo ormai esanime; il trasporto al Policlinico dove i medici ne hanno constatato la morte intorno alle 14. La famiglia è originaria di Aci Sant'Antonio e la mamma è una cardiologa del Policlinico.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.