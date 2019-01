Bambino ucciso di botte e sorellina grave, giallo a Napoli

Foto: AGF

E' un giallo alle porte di Napoli il brutale pestaggio di due fratellini, uno dei quali è morto per la violenza delle botte. A Cardito, nel Napoletano, l'equipaggio di una volante del commissariato di Afragola, intervenuto per sedare una lite tra conviventi, ha trovato un bambino di 6 anni senza vita e la sorellina di 7 in gravissime condizioni. La bambina è stata ricoverata nell'ospedale pediatrico di Napoli Santobono. Un altro bimbo, di 4 anni era per fortuna illeso.

L'immane violenza sarebbe scaturita durante una lite fra la madre dei piccoli e il suo convivente.

