Un neonato è morto in ospedale a Brescia per un'infezione non identificata

Da due settimane lottava tra la vita e la morte ma ieri sera il cuore del piccolo Marco ha ceduto. Il bimbo nato prematuro era ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale del Civile di Brescia. Il bambino aveva contratto un'infezione batterica della quale i medici non erano ancora riusciti ad identificare la natura. "Vogliamo la verità, non attacchiamo nessuno ma vogliamo capire come sia accaduto", ha detto al Giornale di Brescia mamma Denise che aveva partorito Marco lo scorso 4 dicembre alla trentesima settimana, ma dopo i primi giorni difficili il bambino sembrava stare meglio.

Davanti alla morte del bambino i medici hanno ribadito sconsolati di non essere riusciti ad identificare il ceppo. Ora l'autopsia, già fissata per domani, dovrà stabilire le cause che hanno portato alla morte del piccolo.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it