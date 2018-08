Bimba ha una crisi sul volo Alitalia Beirut-Roma e muore dopo atterraggio d'emergenza a Bari

Una bambina libanese di 2 anni, che viaggiava con i genitori, è morta poco dopo l'atterraggio di emergenza che il volo Alitalia da Beirut a Roma ha compiuto a Bari per permettere i soccorsi. Alle 7 di questa mattina l'aereo è stato dirottato per l'emergenza sanitaria all'areoporto del capoluogo pugliese, ma la piccola è morta durante il trasporto in ambulanza.

La bimba era affetta da una grave patologia e viaggiava con un'assistenza medica personale quando ha avuto una crisi. E' stato subito avvisato il pilota che ha provveduto ad effettuare un atterraggio d'emergenza per consentire un immediato ricovero.

