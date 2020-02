La sorpresa di Mattarella in una scuola nella chinatown romana

Visita a sorpresa questa mattina di Sergio Mattarella alla scuola Manin al quartiere romano dell'Esquilino, da molti considerato la Chinatown della Capitale. L'istituto ha classi di materna, elementare e media e si contraddistingue per la sua multiculturalità (tra il 40 e il 50 per cento di alunni di nazionalità non italiana anche se nati in italia) essendo l'Esquilino quartiere a forte presenza di immigrazione, specialmente cinese.

Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, ha visitato alcune classi, si è intrattenuto con i bambini e i docenti, e un gruppo di ragazzi delle medie - di diverse nazionalità - ha cantato l'inno di Mameli. Domenica scorsa il presidente della Repubblica aveva inviato al presidente cinese Xi Jinping un messaggio di solidarietà e disponibilità si collaborazione, oggi con la visita alla scuola Mattarella ha compiuto un gesto distensivo e simbolico anche nei confronti della comunità cinese residente da anni in Italia.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it