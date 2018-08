Le regole per portare in bagaglio in cabina con una low cost, dopo la mossa di Ryanair

FRED DUFOUR / AFP

Passeggeri e bagagli in aeroporto

Nuove regole per la compagnia aerea Ryanair, che dal primo novembre non consentirà più l’imbarco gratuito di un secondo bagaglio a mano.

Da tale data - e per chi prenota da settembre -, si potrà salire a bordo dei velivoli della compagnia low-cost solo con una piccola borsa (40x20x25 centimetri), rinunciando quindi a bagagli più voluminosi come i trolley, che fino a ora potevano essere portati gratuitamente in stiva purché non superassero i dieci chilogrammi. Per il secondo bagaglio si dovrà pagare un sovrapprezzo di 8 o 10 euro o un biglietto con imbarco prioritario, al costo di sei euro.

A inizio del 2018 la compagnia aveva già inaugurato una modifica delle proprie politiche, riservando l’uso delle cappelliere per il secondo bagaglio solamente a chi era in possesso di un biglietto con imbarco prioritario. Ma la differenza è che allora il trolley in più veniva imbarcato in stiva senza costi aggiuntivi, richiedendo al passeggero un’attesa in più al nastro. In quell’occasione le proteste erano arrivate immediate dal Codacons , l’associazione dei diritti dei consumatori, che aveva denunciato come questa politica portasse a un “rincaro occulto”, forzando di fatto i passeggeri a “aggravi di spesa per un servizio che fino a ieri era compreso nel prezzo del biglietto”.

Ogni compagnia aerea decide autonomamente quale strategia utilizzare per l’imbarco dei bagagli. Ecco le regole delle principali low cost che volano nei cieli europei.

Easyjet​​

Sempre consentito il trasporto gratuito di un bagaglio a mano di dimensioni 56x45x25 , compresi spallacci, maniglie e ruote. Anche per il peso nessuna restrizione, purché il passeggero sia in grado di sollevarlo e gestirlo autonomamente. Per i possessori di biglietti Flexi, con posti nelle prime file o con più spazio per le gambe e titolari della carta easyJet Plus, è possibile trasportare un bagaglio aggiuntivo sotto il sedile, come una custodia per PC o una borsetta. Dimensioni massime: 45x36x20 cm.

Il costo per imbarcare in stiva il proprio bagaglio invece è compreso nella forbice tra 11,69 euro e 38,99 euro fino ai 15 chilogrammi, mentre sale tra i 18,19 euro fino ai 44,19 euro per bagagli fino ai 23 chilogrammi.

Ryanair

Consentito dal primo novembre (e per chi prenota da settembre), il trasporto di una borsa di piccole dimensioni (40x20x25 centimetri). Per il trasporto di un secondo bagaglio sarà necessario pagare un sovrapprezzo di 8 euro al momento della prenotazione, 8 o 10 euro all’imbarco o un imbarco prioritario al costo di sei euro.

Per imbarcare in stiva il proprio bagaglio sarà necessario pagare 25 euro per bagagli non superiori ai 20 chilogrammi. 40 euro se l’aggiunta avviene dopo la prenotazione.

Vueling

Consentito il trasporto di un bagaglio a mano del peso massimo di 10 chilogrammi e dimensioni massime di 55x40x20 centimetri, in aggiunta a una borsa o valigetta più piccola delle dimensioni massime di 35x20x20 cm e un sacchetto con gli eventuali acquisti fatti in aeroporto. Su Vueling è precisato che, nel caso in cui si viaggiasse con un neonato, è possibile portare a bordo “tutto quello di cui il piccolo avrà bisogno all'interno del bagaglio a mano”.

Il costo per imbarcare in stiva il proprio bagaglio invece è compreso nella forbice tra i 10 euro e i 32 euro per il primo bagaglio. I bagagli extra possono costare tra i 25 euro e i 90 euro.

Wizz Air

Con questa compagnia i passeggeri possono viaggiare con un bagaglio a mano gratuito delle dimensioni massime 55x40x23 cm. Tramite l’acquisto di un biglietto Priority è possibile portare in cabina anche un piccolo bagaglio aggiuntivo come una borsetta o la custodia di un portatile (40x30x18 cm). Nel caso in cui il bagaglio a mano dovesse superare le dimensioni di 40x30x18 cm, sarà possibile imbarcarlo presso il banco del check-in gratuitamente.

Sul bagaglio in stiva Wizz Air adotta una politica legata alla stagionalità: un bagaglio fino a venti chilogrammi va dai 14 euro per la bassa stagione ai 70 euro massimi per l’alta stagione. Forbice che si allarga da 19 euro a 86 euro per i bagagli fino a 32 chilogrammi.

Volotea

Per ogni volo con questa compagnia è possibile portare a bordo gratuitamente un bagaglio a mano e una seconda borsa più piccola: il bagaglio più grande non deve superare le dimensioni di 55x40x20 centimetri. Per quanto riguarda il secondo bagaglio a mano invece, è possibile portare in cabina una borsa o zainetto delle dimensioni massime di 35x20x20 centimetri. Unica condizione è che il peso totale dei due bagagli non superi i 10 chilogrammi.

Per avere il proprio bagaglio imbarcato in stiva, Volotea richiede un supplemento che va dai 12 euro ai 58 euro. Più costoso l’imbarco tramite call center o direttamente in aeroporto.

