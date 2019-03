Svelato il motivo del perché Francesco a evitato il baciamano dei fedeli a Loreto

"È solo una questione di igiene". Il direttore ad interim della Sala Stampa della Santa Sede Alessandro Gisotti ha spiegato il semplice motivo per cui Papa Francesco ha evitato a Loreto il baciamano dei fedeli. "Il motivo è semplice - ha detto riferendo le parole del Pontefice - per igiene. Il Papa non vuole essere un veicolo di contagio per le persone, quando ci sono lunghissime file di fedeli".

Il video in cui Francesco a Loreto evitava il baciamano è diventato virale. "Lo sapete tutti quanto il Papa ami abbracciare la gente - ha poi aggiunto Gisotti - In occasioni più 'ristrette' il baciamano non è stato mai un problema".

Quindi non ci sarebbe nessun altro motivo che non le lunghe file di fedeli. Baciando la mano del pontefice in tanti potrebbero involontariamente trasmettersi qualche virus, così Francesco in questi casi preferisce ritrarre la mano.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.