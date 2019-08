Avvistata una pantera nel Cremonese, partita la caccia al felino

Foto: Afp Pantera

Una pantera scorazza libera nel cremonese. Questa mattina alle 10,30 un 41enne militare in servizio presso il Decimo Reggimento Genio Guastatori della Col di Lana, Giuseppe Ferraro, ha dato l'ultimo allarme. L'uomo stava percorrendo la ciclabile in periferia a Cremona ed ha incrociato la pantera. Il militare spaventato ha allertato subito i carabinieri. Del caso si sta occupando la Prefettura, la Polizia provinciale e il Corpo Forestale dello Stato. Tanto e' bastato per far scattare le procedure di emergenza e i sopralluoghi a caccia del felino.

"Era una pantera e mi prendo tutta la responsabilità di quanto affermo. Ho avuto paura", ribadisce Ferraro alla Provincia di Cremona, secondo cui la testimonianza, data la fonte, è ritenuta "attendibile". Non solo, prosegue il quotidiano locale, "stando a quanto si apprende, almeno un paio di avvistamenti simili sarebbero avvenuti anche negli ultimi giorni".

