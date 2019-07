Denunciata 82enne per aver lanciato dell'acido sul vicino di casa durante una lite 

Polizia di Stato



Una donna di 82 anni è stata denunciata per aver gettato dell'acido sul vicino di casa al termine di una discussione. A denunciarla sono stati i carabinieri di Tradate intervenuti per sedare la rissa tra due condomini scoppiata intorno alle 7 di oggi. L'anziana avrebbe lanciato sul vicino un liquido usato come stura lavandini. La vittima è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Niguarda di Milano, al reparto specializzato nella cura delle ustioni. I militari hanno denunciato la donna per lesioni gravissime. L'uomo è rimasto ferito al torace, al collo e al braccio.

