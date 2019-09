All'uomo che ha ucciso Meredith Kercher è stata concessa la semilibertà

Foto: TIZIANA FABI / AFP Rudy Guede

Semilibertà per Rudy Guede, condannato a 16 anni per l'omicidio di Meredith Kercher. Il via libera è del tribunale di sorveglianza di Roma che ha bocciato, però, la richiesta di affidamento ai servizi sociali. Guede, che è detenuto nella casa circondariale 'Mammagialla' di Viterbo, può continuare a portare avanti la collaborazione con il Centro studi criminologici della città, per alcune ore al giorno rientrando in cella la sera.

