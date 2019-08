Un aereo si è schiantato sul Sempione, 3 morti

Christophe Lehenaff / Photononstop Il cruscotto di un aereo da Piper

Tre persone sono morte nello schianto di un aereo da turismo sul Sempione Tra le vittime, fa sapere la polizia svizzera, anche un neonato. L'incidente è avvenuto intorno alle 10,30 e, secondo fonti della polizia del Vallese, le altre vittime sono il pilota e un passeggero adulto. L'aereo era decollato intorno alle 9 da una aviosuperficie nel cantone di Vaud ed era diretto in Italia. Le autorità elvetiche hanno aperto un'inchiesta per stabilire le cause dell'incidente.

