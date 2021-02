A scuola di payroll: Zeta Service propone un campus formativo per under 28

Da marzo 2021 partirà il Campus ZS, un percorso pratico-teorico della durata di un mese, con formazione a distanza, promosso da Zeta Service, azienda specializzata in payroll, amministrazione del personale, consulenza del lavoro e consulenza HR, fondata e guidata da Silvia Bolzoni, tra le aziende elette Best Workplace for Millennials 2020.

Il Campus è rivolto a 20 brillanti giovani entro i 28 anni che abbiano interesse per le materie inerenti al mondo Zeta Service o che abbiano conseguito una laurea in materie economiche, giuridiche o informatiche o con delle esperienze, anche molto brevi, in questi campi.

La formazione verterà sul mondo payroll, amministrazione del personale e pratiche del lavoro. Al termine del corso tutti i ragazzi riceveranno un attestato di partecipazione e gli studenti più meritevoli che risulteranno maggiormente in linea per attitudine ed entusiasmo verranno inseriti in Zeta Service con uno stage a scopo di inserimento definitivo in azienda.

“In Zeta Service crediamo nel valore che i giovani sanno regalare a un ambiente di lavoro, per questo abbiamo deciso di investire su di loro, sulle loro passioni e la loro voglia di crescere. – Commenta Silvia Bolzoni, CEO e Presidente di Zeta Service – Decidere di prendersi cura dei sogni di tanti giovani collaboratori e collaboratrici è una grande responsabilità, ma sono certa che dare fiducia al loro entusiasmo porterà a splendidi risultati. Molti dei nostri manager hanno iniziato il loro percorso in azienda con uno stage, per poi continuare a crescere, acquisendo un know how sempre più strutturato e raggiungendo posizioni importanti. Noi non ci limitiamo ad assumere i giovani: li formiamo e li facciamo crescere, ci assicuriamo anche che abbiano in Zeta Service il migliore ambiente di lavoro possibile, che si sentano a casa e che siano felici. Dedichiamo loro tempo e li aiutiamo a realizzare i loro sogni.”

Per candidarsi al Campus ZS è necessario inviare il proprio CV entro il 3 marzo a: https://www.zetaservice.com/it/lavora-con-noi.html