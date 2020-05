L’orientamento a distanza nell'Istituto Armando Curcio  

Dal 4 maggio 2020 la Scuola Superiore per mediatori linguistici “Armando Curcio” inizia le sue attività di orientamento digitale.

In seguito alle recenti misure adottate dal Governo in materia di Covi-19, la SSML Armando Curcio assicura, a diplomandi e già diplomati, la possibilità di approfondire da casa l’offerta formativa del Corso di studi triennale in Mediazione linguistica in editoria e marketing.

Sono garantite borse di studio a tutti senza limiti di reddito da maggio ad agosto secondo il regolamento pubblicato nel sito www.istitutoarmandocurcio.it nella sezione “Borse di studio”.

Durante il mese di maggio e giugno è possibile partecipare a molte attività online come: orientamenti, lezioni di prova, conosci i tuoi docenti, confronto con gli studenti, studiare in azienda, confronto con i professionisti del settore, project day.

Un’occasione di confronto tra formazione e azienda, in una formula continua di alternanza studio/lavoro attraverso soluzioni diverse tra didattica ed esperienza professionale.