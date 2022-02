I cittadini europei a Dublino manifestano solidarietà all'Ucraina

AGI - I cittadini del Panel uno della Conferenza sul Futuro dell'Europa, riuniti questo weekend a Dublino, hanno espresso il loro sostegno e la loro solidarietà all'Ucraina attraverso una foto di gruppo con le bandiere dell'Ucraina. Sono cominciati così i lavori del Panel uno che si concluderanno domenica con l'approvazione delle raccomandazioni finali.

L'Istituto per gli affari internazionali ed europei (Iiea) di Dublino ospita circa duecento cittadini europei al Castello di Dublino. Si tratta del panel su “un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione/istruzione, cultura, gioventù e sport/trasformazione digitale”. I duecento membri di questo gruppo si è già riunito due volte, a Strasburgo a settembre e online a novembre.

Il lavoro del panel si concentrerà su cinque filoni: lavorare in Europa, un'economia per il futuro, una società giusta, imparare in Europa e una trasformazione digitale etica e sicura. Una volta finalizzate, le raccomandazioni saranno discusse nella riunione plenaria della Conferenza sul futuro dell’Europa dell'11-12 marzo.