I cittadini europei si riuniscono a Varsavia per le loro raccomandazioni su clima e salute

AGI - Da venerdì a domenica (7-9 gennaio) i duecento cittadini europei che fanno parte del terzo panel della Conferenza sul futuro dell'Europa si riuniranno a Varsavia, in Polonia, nel campus del Collegio d'Europa a Natolin, per presentare le proprie raccomandazioni su "Cambiamento climatico, ambiente/salute".

Circa 200 relatori provenienti da tutti gli Stati membri, di età e background diversi, decideranno in merito alle loro raccomandazioni per il futuro dell'Europa. Si baseranno sul lavoro svolto in due sessioni precedenti, tenutesi a Strasburgo l'1-3 ottobre e online il 19-21 novembre, e si concentreranno sui seguenti temi: migliori modi di vivere; proteggere l'ambiente e la salute; reindirizzare l'economia e i consumi; verso una società sostenibile; e prendersi cura di tutti.