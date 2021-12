L'Agi organizza un confronto tra i parlamentari italiani sul Futuro dell'Ue

AGI - Nell'ambito della Conferenza sul Futuro dell'Europa l'AGI organizza un evento di confronto in videoconferenza tra i parlamentari italiani che fanno parte della plenaria della Conferenza: il senatore Alessandro Alfieri (Pd); il deputato Matteo Luigi Bianchi (Lega); la deputata Augusta Montaruli (Fdi) e la senatrice Paola Taverna (M5s).

L'evento, dal titolo "Partecipa, decidi, cambia. L’Italia e la conferenza sul Futuro dell’Europa", si terrà martedì 21 dicembre alle 16.30 e sarà moderato dal direttore dell'AGI, Mario Sechi. Si tratterà di un momento di confronto e dibattito sul contributo effettivo che il nostro Paese sarà in grado di apportare alla Conferenza e, più in generale, sulle opportunità che potranno derivare per l’Italia dal suo svolgimento.

L'incontro sarà trasmesso in diretta sul sito e sui canali social dell'Agi.