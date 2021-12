Il Parlamento europeo in Italia si allea con youtubers per raccontare la sostenibilità 

AGI - Il Parlamento europeo, YouTube e Eiis (European institute of innovation for sustainability) presentano, oggi alle 11, il progetto 'Terraterra, sostenibile è semplice'. Nato da un’idea condivisa tra Parlamento europeo, YouTube e Eiis, nove creator di YouTube si sono uniti per far conoscere le attività e gli obiettivi dell'Unione europea in materia di salvaguardia del Pianeta e stimolare la partecipazione attiva delle persone per un futuro più sostenibile.

Partendo dal presupposto che è con le piccole azioni che ciascuno può fare la differenza, nel corso della conferenza stampa i creator si confrontano con alcuni parlamentari europei ponendo loro le domande della propria community.

Partecipano alla presentazione: Carlo Corazza, responsabile del Parlamento europeo in Italia; Francesca Mortari, director YouTube per il Sud Europa, Carlo Alberto Pratesi, presidente Eiis; i parlamentari europei Salvatore De Meo (Fi-Ppe), Brando Benifei (Pd-S&d), Mario Furore (M5s) e i creator che hanno partecipato al progetto: Matt The Farmer, Darialnaturale_, Bosco di Ogiggia Naki, Carotilla, Viaggiatoriecologici, Techprincessit, Ruggerollini, Xenia offwhite.