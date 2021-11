Come procede la piattaforma partecipativa della Conferenza sul futuro dell'Europa

AGI - Dall'inaugurazione della piattaforma digitale della Conferenza sul Futuro dell'Europa, il 19 aprile, fino a settembre sono stati registrati online 22.498 contributi, di cui 7.115 idee, 13.304 commenti e 2.079 eventi, riguardanti tutti i 10 argomenti. Vi è stato un evidente picco di attività intorno alla giornata dell'Europa (9 maggio).

Gli argomenti "Democrazia europea" e "Cambiamento climatico" hanno prodotto il volume di contributi di gran lunga maggiore nel periodo iniziale, seguiti dall'argomento aperto della sezione "Altre idee". Tutti i Paesi dell'Ue hanno generato attività. Per quanto riguarda il profilo dei partecipanti, le fasce di età sono rappresentate in modo piuttosto diversificato: la più attiva è quella compresa tra 55 e 69 anni. Circa il 60% dei contributori si è identificato come uomo e il 15% come donna. Tuttavia, circa un quarto dei contributori non ha fornito informazioni sul proprio genere. Da sottolineare che anche le organizzazioni possono contribuire alla piattaforma.

Nell'ultimo periodo, che copre il lasso di tempo che va dalla presentazione della prima relazione intermedia fino alla seconda relazione (dal 2 agosto 2021 al 7 settembre 2021), sono emersi nuovi temi e sottotemi.

Di seguito una breve panoramica:

- Un livello particolarmente elevato di interazioni è stato rilevato per l'argomento "Cambiamento climatico e ambiente", nell'ambito del quale sono emersi i temi e sottotemi più nuovi. Sono stati approfonditi i temi esistenti, quali l'inquinamento, l'agricoltura e i trasporti, e nell'ambito del tema relativo ai consumi è emerso il maggior numero di aggiunti due nuovi temi, con idee relative alla biodiversità, ai paesaggi e all'edilizia.

- L'argomento "Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione" comprende anche diversi nuovi sottotemi che presentano appelli a favore di una maggiore parità di genere, ma anche varie idee riguardanti le condizioni di lavoro.

- Per quanto riguarda gli altri argomenti, nell'ultimo periodo sono stati ribaditi e approfonditi i temi e i sottotemi esistenti. Gli affari di attualità continuano a orientare le nuove idee sulla piattaforma. Un esempio significativo in tal senso è il ritiro dell'esercito statunitense dall'Afghanistan e la situazione di stallo politico dovuta alle sanzioni economiche dell'Ue nei confronti della Bielorussia. Entrambi gli eventi hanno indotto i contributori a continuare a caldeggiare maggiori competenze dell'Ue in settori quali la migrazione e la politica estera.

Fin dai primi mesi della Conferenza, l'argomento "Democrazia europea" ha registrato il livello più alto di contributi (idee, commenti ed eventi) (4.026), seguito da "Cambiamento climatico e ambiente" (3.791). I contributi nella sezione "Altre idee" sono al terzo posto, seguiti da "Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione" al quarto posto e da "L'Ue nel mondo" al quinto.

Alcuni argomenti generano più commenti o idee rispetto ad altri: per esempio, l'argomento "Cambiamento climatico e ambiente" presenta il numero di idee più alto (1.307). Analogamente, l'argomento "Democrazia europea" totalizza 373 eventi, un numero molto superiore rispetto a qualsiasi altro argomento.

La media settimanale delle interazioni nell'ultimo periodo ha raggiunto 89 contributi al giorno durante la prima metà di agosto (9-15 agosto) e 79 contributi alla fine del mese (30 agosto-5 settembre). Le medie settimanali più basse si sono registrate a metà agosto e agli inizi di settembre (51 contributi al giorno).

Germania, Francia e Belgio sono stati i tre principali Paesi contributori se si prende in considerazione il volume dei contributi presentati in tale periodo, con rispettivamente 443, 206 e 184 contributi. Seguono poi Spagna e Finlandia, con 185 e 145 contributi ciascuno.

Per quanto riguarda il livello dei contributi in proporzione alla popolazione, il livello di attività più elevato in agosto è stato registrato in Finlandia. Inoltre, nello stesso mese è stato rilevato un elevato livello di contributi per milione di abitanti in Lettonia, Belgio, Lussemburgo e Ungheria.