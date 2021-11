Posticipata per covid la riunione dei cittadini della Conferenza sul futuro Ue prevista a Dublino

AGI - Alla luce dell'evoluzione della pandemia di Covid-19 in Irlanda e delle restrizioni più severe annunciate di recente, i copresidenti della Conferenza sul Futuro dell'Europa hanno deciso di posticipare la riunione del panel 1 dei cittadini europei che avrebbe dovuto svolgersi a Dublino il 3-5 dicembre. Lo rende noto il Parlamento europeo. "Le nuove date saranno annunciate a tempo debito, al fine di facilitare in modo efficace una deliberazione dei cittadini coinvolgente e fruttuosa. Il resto del calendario della Conferenza rimane così com'è", spiegano da Bruxelles. "Nel frattempo, gli europei possono continuare a condividere le loro idee su come plasmare il futuro dell'Ue sulla piattaforma digitale multilingue", aggiungono.