L'Agi organizza un confronto tra gli europarlamentari italiani sul futuro dell'Europa

AGI - "Partecipa, decidi, cambia. L’Italia e la conferenza sul Futuro dell’Europa", è il titolo dell'evento organizzato dall'AGI al Parlamento europeo a Bruxelles, martedì 16 novembre, con gli eurodeputati italiani. Si tratterà di un momento di confronto e dibattito, moderato dal direttore Mario Sechi, sul contributo effettivo che il nostro Paese sarà in grado di apportare alla Conferenza e, più in generale, sulle opportunità che potranno derivare per l’Italia dal suo svolgimento. Parteciperanno: Brando Benifei (S&d-Pd), Marco Campomenosi (Lega-Id); Fabio Massimo Castaldo (M5s), Raffaele Fitto (Ecr-Fdi), Piernicola Pedicini (Verdi/Alleanza libera europea) e Luisa Regimenti (Partito popolare europeo - Forza Italia). L'evento, inserito nella piattaforma della Conferenza sul futuro dell'Ue, sarà trasmesso in diretta sul sito e sui canali social dell'Agi.