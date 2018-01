Treno deragliato: il binario sarebbe stato sostituito a breve

La sostituzione del binario era preventivata e il nuovo pezzo di strada ferrata era pronto per essere sostituito. È quanto è stato confermato all'Agi da una fonte qualificata, relativamente al deragliamento del treno a Pioltello. Pare addirittura che a fianco al binario 'seduto' e rimasto senza copertura per 23 centimetri, ce ne fosse uno nuovo che doveva rimpiazzare il vecchio di lì a poche ore. A causa di quel pezzo mancante - come evidente da alcune fotografie, insieme ad un bullone saltato - il treno ha cominciato a ondeggiare e vibrare. Il deragliamento è cominciato 2,3 km prima del luogo dello schianto. Poi la carrozza 3 ha preso, come fossero dei birilli, prima uno e poi l'altro palo della luce, piegandosi attorno all'ultimo.

