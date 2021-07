Belen, il tratto deciso di chi sa dove andare

AGI - Sotto il cielo di Buenos Aires, Belén Rodrìguez, sboccia alla vita, e muove i suoi primi passi, nella sua cara Argentina. Approda in Italia e si afferma nel mondo dello spettacolo, con un mix di sex appeal, simpatia e sano coraggio. Con la sua bellezza mozzafiato, e un corpo che sembra scolpito dal vento, sbaraglia la concorrenza e la rende non sovrapponibile.

Il suo incedere con passo deciso, che profuma di una femminilità consapevole e manifesta, si ritrova nel passo di scrittura, che si mostra risoluto, di chi conosce la propria direzione. Buona autostima. Il tratto scrittorio corposo, elastico e ben irrorato, che lega una lettera all’altra, palesa una grande energia e passione da gustare a morsi. Belén si annoia e comincia a ribollire quando il proprio partner distratto, che diventa tutt’uno con il divano, è sicuro di averla in pugno. Mai dare per scontata Belén, potrebbe sorprendervi!

Avverte il forte bisogno di certezze e di famiglia, ma non a tutti i costi e a un prezzo troppo alto, ciò si evince dal margine sinistro ben occupato, dalla dinamica formativa decisa delle lettere e dall’ordine nell’esecuzione. Solitamente si arma di santa pazienza nella risoluzione di un caso complesso, che le sta davvero a cuore, prova e riprova, ma d’emblée rompe le righe per ricominciare da una nuova alba. Il taglio sopraelevato della lettera “t” ci dice che non ama sottostare a nessuno, e i tagli allungati ben estesi orizzontalmente verso destra, ci rivelano che non le manda a dire. La “B” di Belén si erge alta e prorompente, e ci predice il suo futuro: amore, lavoro e famiglia, e il coraggio di un nuovo domani.