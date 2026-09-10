Paracetamolo in gravidanza: legato a sviluppo anomalo ovaie

AGI - Un'esposizione fetale al paracetamolo potrebbe influenzare la riserva ovarica delle bambine fin dalla nascita.
Alcuni ricercatori danesi hanno scoperto che le neonate le cui madri avevano assunto paracetamolo durante la gravidanza presentavano ovaie più piccole, un minor numero di follicoli ovarici (le strutture che contengono gli ovuli immaturi), uteri più piccoli e livelli più bassi di ormoni riproduttivi all'età di tre mesi.
L'uso di paracetamolo in gravidanza
Nello studio, pubblicato Su Human Reproduction Open, i ricercatori hanno affermato che i loro risultati erano coerenti con i risultati di diversi studi precedenti sugli animali.
Tuttavia, è stato osservato che, trattandosi di uno studio osservazionale, i risultati non stabiliscono una relazione diretta di causa-effetto. Hanno affermato che le donne non dovrebbero allarmarsi per i loro risultati, che necessitano di conferma in ulteriori indagini e follow-up a lungo termine.
Lo sviluppo delle funzioni riproduttive
La funzione riproduttiva e la durata della vita di una donna si stabiliscono durante la vita fetale nell'utero.
Le bambine nascono con tutti i follicoli ovarici immaturi che avranno mai, e questi si esauriscono gradualmente nel corso della vita fino alla menopausa. Il paracetamolo è il farmaco più comunemente usato in gravidanza, ma fino ad ora non era noto se l'esposizione fetale al farmaco potesse influenzare lo sviluppo della riserva ovarica di ovuli e la successiva funzione riproduttiva nelle bambine e nelle donne, nello stesso modo osservato negli studi sugli animali.
Per approfondire questo aspetto, i ricercatori hanno avviato uno studio osservazionale prospettico denominato Copenhagen Analgesic Study (COPANA) presso l'Ospedale Universitario di Copenaghen-Rigshospitalet, condotto da marzo 2020 a novembre 2022. A quanto risulta, si tratta del primo studio prospettico volto a valutare le associazioni tra l'esposizione fetale al paracetamolo e la funzione ovarica postnatale.
Le modalità della ricerca
Complessivamente, 3.425 donne sane in gravidanza sono state invitate a partecipare e, di queste, 685 sono state arruolate durante il primo trimestre di gravidanza e 302 bambine sono state esaminate quando avevano tre mesi.
Le madri hanno riferito di aver assunto paracetamolo ogni due settimane e hanno fornito campioni di urina nel primo trimestre, che i ricercatori hanno analizzato per determinarne i livelli. Le bambine sono state classificate in base al momento della loro prima esposizione al paracetamolo: durante la fase fetale precoce, a meno di 17 settimane (92 bambine), e nella fase fetale intermedia-tardiva, a partire da 17 settimane (67 bambine). Sono state confrontate con un gruppo di controllo di bambine non esposte al paracetamolo (143).
Inoltre, i ricercatori hanno anche esaminato un gruppo separato di 1.210 ragazze della Copenhagen Mother-Child Cohort, seguite dalla prima infanzia all'adolescenza, le cui madri, durante il terzo trimestre di gravidanza, avevano segnalato l'uso di paracetamolo. Questa coorte è stata avviata nel 1996 e comprendeva donne in gravidanza provenienti da tre ospedali universitari di Copenaghen.
I risultati dello studio
La dottoressa Margit Bistrup Fischer, ricercatrice post-dottorato presso il Dipartimento di Crescita e Riproduzione del Rigshospitalet di Copenaghen, che ha guidato lo studio COPANA, ha affermato: "Quando le bambine avevano tre mesi, abbiamo scoperto che quelle esposte al paracetamolo durante la vita fetale presentavano, in media, un volume ovarico inferiore del 40%, un volume uterino inferiore del 13% e il 23% in meno di follicoli ovarici. Le bambine esposte al paracetamolo nelle prime fasi della vita fetale presentavano livelli più bassi di ormone anti-Mulleriano, un marker consolidato della riserva ovarica di ovociti".
I risultati sono stati confermati da quelli di un gruppo di controllo indipendente di ragazze seguite fino all'adolescenza. In questo gruppo, l'esposizione fetale al paracetamolo è stata associata a uteri di dimensioni ridotte alla pubertà e ovaie più piccole durante l'adolescenza. Fischer ha sottolineato come: "Studi sugli animali hanno dimostrato che un'alterata formazione dei follicoli ovarici può portare a una ridotta fertilità e a un invecchiamento riproduttivo precoce."