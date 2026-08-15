Le amicizie soddisfacenti fanno bene a corpo e mente

AGI - Chi trova un amico trova un tesoro, anche per il proprio equilibrio psicofisico.
Essere soddisfatti delle proprie amicizie e delle relazioni personali, infatti, è fortemente associato a una migliore percezione della propria salute mentale e fisica.
La ricerca sul peso dell'amicizia
È quanto emerge da un'analisi condotta da Veli Durmu, del Department of Health Management della Kutahya Health Sciences University, in Turchia, sui dati di 204.907 adulti di almeno 18 anni provenienti da 22 Paesi.
I risultati, pubblicati sul Journal of Mental Health, mostrano inoltre un'associazione, più debole, tra buone relazioni con i genitori durante l'infanzia e una migliore salute riferita in eta' adulta. Lo studio è basato su un'indagine osservazionale e non permette quindi di stabilire un rapporto di causa-effetto.
I livelli di soddisfazione
La ricerca ha utilizzato i dati della prima fase del Global Flourishing Study, un progetto che raccoglie informazioni sui fattori associati alla capacità delle persone di vivere una vita soddisfacente.
Il campione comprende partecipanti di Paesi europei, americani, asiatici, africani, dell'Oceania e del Medio Oriente, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Argentina, Brasile, Germania, Spagna, India, Giappone, Egitto, Nigeria, Sudafrica e Messico. Ai partecipanti è stato chiesto di indicare quanto fossero soddisfatti delle proprie amicizie e delle proprie relazioni. I rapporti avuti durante l'infanzia con la madre e il padre sono stati invece valutati lungo una scala compresa tra "molto buoni" e "molto cattivi". Gli intervistati hanno inoltre classificato la propria salute mentale e fisica da "scarsa" a "eccellente".
I criteri di valutazione e i risultati
Nell'analisi sono stati considerati anche fattori come reddito e livello di istruzione.
I risultati mostrano che le persone che dichiaravano i livelli più elevati di soddisfazione per le amicizie e per le proprie relazioni tendevano anche a riferire una migliore salute mentale e fisica complessiva.
Un andamento analogo, anche se meno marcato, è stato osservato tra coloro che ricordavano rapporti molto buoni con i propri genitori durante l'infanzia.
"Ho scoperto che le persone più soddisfatte delle loro amicizie e relazioni tendevano anche a riferire una migliore salute mentale e fisica", ha spiegato Durmu. "Questi risultati - continua - mostrano perché le connessioni sociali dovrebbero essere considerate una componente importante della salute e del benessere complessivi. In quest'ottica, la pianificazione della sanità pubblica e le strategie di prevenzione dovrebbero includere l'impatto sul benessere mentale e fisico del modo in cui le persone si relazionano con gli altri e con le proprie famiglie".
Il peso dell'ambiente sociale
Secondo Durmu, inoltre "Gli ambienti sociali delle persone continuano a cambiare nel corso della vita e amicizie, relazioni di coppia e altri rapporti possono rafforzare o modificare l'influenza delle esperienze precedenti", ha aggiunto.
L'analisi ha rilevato anche differenze legate all'età. I punteggi relativi alla salute mentale erano inferiori tra le persone tra la metà dei 30 e la fine dei 40 anni rispetto al gruppo tra 18 e 34 anni, mentre risultavano più elevati tra gli individui di almeno 65 anni.
I fattori di felicità
Essere sposati, disporre di denaro sufficiente e identificarsi con una religione, in particolare con l'Islam, risultavano associati a punteggi migliori di salute mentale e fisica. Sono inoltre emerse differenze tra i Paesi: i partecipanti residenti in Indonesia hanno riportato i livelli piùelevati di soddisfazione per amicizie e relazioni, mentre quelli residenti in Giappone hanno registrato i più bassi.
Secondo l'autore, l'ampiezza e la diversità geografica del campione indicano che forti relazioni sociali sono associate al benessere in contesti culturali differenti. La ricerca presenta tuttavia un limite importante: i dati sono autoriferiti e descrivono le percezioni dei partecipanti nel momento in cui hanno risposto al questionario. Lo studio non può quindi dimostrare che amicizie e relazioni soddisfacenti siano direttamente la causa di una migliore salute mentale o fisica, ma soltanto rilevare un'associazione tra questi fattori.